Alkmaar NL V De legpuzzels van striptekenaar Jan van Haasteren zijn razend populair

In de serie 'Iconen' voegen we iedere keer een nieuw portret toe aan de eregalerij van Noord-Hollandse grootheden. Deze week is dat tekenaar Jan van Haasteren. Bekend van strips als Baron van Tast, maar nog bekender van zijn tekeningen voor de legpuzzels.

De puzzels van striptekenaar Jan van Haasteren zijn razend populair - Robert Jan de Boer

Biografie naam: Jan van Haasteren geboren: Schiedam, 24 februari 1936 beroep: striptekenaar erelijst: Bulletje en Boonestaak Schaal, 2006 P. Hans Frankfurtherprijs 2021

Bij de naam Jan van Haasteren denk je al snel aan zijn legpuzzels. Er zijn fans die niets anders willen dan zijn puzzels leggen. Maar het succes van nu was niet vanzelfsprekend. Van Haasteren was een tekenaar die strips maakte als Baron van Tast en Ketelbinkie. Van Haasteren: "Die strips zaten er als kind al in. Ik was dol op plaatjes kijken. Ik las de krant voor de strips, de rest interesseerde me niet." De strip Baron van Tast begon en eindigde altijd met een kijkplaat waarop veel te zien was. Het was misschien wel leuk om van zo'n kijkplaat eens een puzzel te maken, dacht Van Haasteren. Maar de producent van puzzels was minder enthousiast. Van Haasteren: "Ze zeiden dat ze geen humoristische puzzels uitbrachten. Maar ze zouden het wel een keertje proberen. De eerste puzzel sloeg in als een bom", herinnert hij zich. "De eerste proef was al snel uitverkocht. Binnen een aantal jaren is het zo snel gegaan, die populariteit."

Quote "Ik was als kind dol op plaatjes kijken. Ik las de krant voor de strips, de rest interesseerde me niet" Jan van haasteren, striptekenaar

Baron van Tast in de problemen - Jan van Haasteren

Pietje precies Als je, zoals wij, de originele tekeningen van Jan van Haasteren mogen bewonderen, valt op hoe precies ze zijn getekend en ingekleurd. Je zou in eerste instantie denken dat je naar een druk kijkt in plaats van naar een tekening. Van Haasteren gaat dan ook niet over een nacht ijs. Om tot de uiteindelijke plaat te komen, heeft hij de tekening wel vier tot vijf keer overgedaan. Van ruwe schets tot nette schets. "Dat duurt ongeveer twee maanden", zegt Van Haasteren. "Ik ben een perfectionist. Ik moet het af en toe van me af zetten. Tegen mezelf zeggen: zo is het genoeg. Maar eigenlijk is het nooit genoeg. Als de plaat af is, kan ik 'm eigenlijk nog niet uit handen geven. Wil ik toch nog even kijken of alles wel klopt. Of alles wel goed is."

Quote "Ik ben een perfectionist. Ik moet het af en toe van me af zetten. Maar eigenlijk is het nooit goed genoeg" jan van haasteren, striptekenaar

In de puzzels komen steeds dezelfde figuurtjes terug - NH

Terugkijken "Als je ouder wordt, is je geheugen niet meer zo perfect. Dus ik moet terugkijken, ik moet afkijken van wat ik vroeger zelf tekende, van wat mijn beste periode was. Dat wil ik volhouden. Als het dan helemaal niet meer gaat, moet ik stoppen. Maar dat wil ik niet, absoluut niet." Kijk hier voor meer Noord-Hollandse iconen