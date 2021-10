Tijdelijke pompen bij de zeesluis kort aangezet vanwege grote hoeveelheid regen

Vanochtend zijn tijdelijke pompen op het complex bij Zeesluis IJmuiden aangezet. Door de grote hoeveelheid regen moet er veel water worden afgevoerd. De pompen staan niet vaak aan: de laatste keer was in maart, zegt Pieter Zoon, woordvoerder van Rijkswaterstaat.

Inmiddels is het werk voltooid en staan de pompen weer uit. "Soms duurt het een dag voor de pompen weer uit mogen, nu hoefden ze maar paar uur te draaien", aldus Zoon.

Het gebeurt niet vaak dat de pompen aangezet moeten worden, zegt Pieter Zoon van Rijkswaterstaat. "Ze staan alleen aan als het nodig is. Dit keer is het wel bijzonder: doordat het tijdelijke pompen zjin, is het niet allemaal met één druk op de knop geregeld. Er gaat wat tijd overheen, het moet gecontroleerd gebeuren."

Ook ziet het er indrukwekkend uit, vindt hij: "Het is een mooi gezicht. Het water uit het Noordzeekanaal wordt in de kolk van de kleine sluis afgevoerd."