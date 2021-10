Nieuwe programmering bij NH Radio: Iedere dag favoriete platen van een straat of buurt

Vanaf maandag 4 oktober veranderen er bij NH Radio een paar dingen in de doordeweekse programmering. Nieuw is het programma De Huisnummers. Iedere dag hoor je tussen 14 en 15 uur de favoriete platen van een straat of buurt in Noord-Holland. Van Alkmaar tot Zaanstad en van Abbenes tot Zandvoort. Je kan als luisteraar jouw straat of buurt aanmelden via [email protected]