Op Schiphol ontsnapte hond Pandora na week weer teruggevonden

Weer gevonden

Na een week onzekerheid is Pandora weer terug. De viervoeter werd vandaag gevonden rond het terrein van fastfoodketen MacDonalds, onder de rook van de Kaagbaan. Daar werd de afgelopen dagen ook al naar haar gezocht, onder meer door tientallen vrijwilligers van Hulpgroep Vermiste Honden NH/ZH. Pandora werd gevonden door Tony zelf, waardoor de duizend euro beloning niet uitgekeerd hoeft te worden.

Het duurt nog wel even voordat haar baasjes Pandora weer in de armen kunnen sluiten. De hond is teruggebracht naar het KLM Dierenhotel, waar ze nu wacht op een vlucht naar Dublin. Pandora moet wel eerst in quarantaine.