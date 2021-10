Gelijkspel bij FC Marlène en Volendam in spectaculaire Noord-Hollandse derby

Opvallend was dat Volendam geen reservekeeper op de bank had zitten en moest er dus een veldspeler onder de doellat gaan staan. En dat verging Robin Kwakman vrij aardig af.

Beide ploegen gingen rusten met 1-3 tussenstand en leek er voor FC Marlène weinig aan de hand. Maar in de tweede helft waren de rollen volledig omgedraaid. De bezoekers was zelden nog gevaarlijk en Volendam kwam via Johan Keizer en Danny Tol weer op gelijke hoogte. Er lagen zelfs kansen op meer voor de mannen van Hjalmar Hoekema toen ook Martin van Eeuwijk van FC Marlène een rode kaart pakte. Helaas voor Volendam konden ze niet profiteren van de man meer situatie.

Eerste winst voor Texel

In deze vierde speelronde kwamen nog meer Noord-Hollandse ploegen in actie. Zo won Hovocubo met 11-1 thuis van Leekster Eagles. Texel'94 pakte de eerste overwinning van het seizoen. Dat deden ze in Rotterdam van Feyenoord (0-1). En ook het 't Veerhuys won in eigen huis met 3-2 van Whites Stones uit Egmond aan Zee. De wedstrijd tussen het Amsterdamse Lebo en Tigers Roermond ging niet door wegens coronabesmettingen bij de Limburgers.