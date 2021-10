AZ poetst slechte seizoensstart stukje bij beetje weg: "We winnen nu"

AZ heeft zich de afgelopen week behoorlijk hersteld van de slechte seizoensstart. De Alkmaarders wonnen vorige week overtuigend bij Go Ahead Eagles (5-0), legden Jablonec (1-0) met moeite over de knie en zegevierden bij SC Cambuur (1-3). Trainer Pascal Jansen vond het 'prettig om naar te kijken'.

Twee weken geleden bekleedde AZ de voorlaatste plaats in de eredivisie. De Alkmaarders moesten alleen PEC Zwolle onder zich dulden, maar de weg omhoog is duidelijk ingezet. Momenteel bezet AZ de twaalfde plek in de competitie. "Wij worden daar niet warm of koud van", aldus Jansen.

"We winnen nu", concludeert Jordy Clasie logischerwijs over wat er veranderd is bij de ploeg. De middenvelder zag AZ wedstrijden verliezen waarin ze prima speelden. "We zaten in een fase dat bijna iedere bal de kruising in vloog", aldus Clasie over de tegendoelpunten die het elftal moest incasseren.