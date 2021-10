Karen Stevenson komt tekort tegen trainingsmaatje Van Dijke in finale NK judo

Karen Stevenson is er niet ingeslaagd om voor derde keer in haar carrière Nederlands kampioen in de categorie tot 78 kilo geworden. In de finale verloor de 28-jarige Heiloose van Sanne van Dijke, die deze zomer nog brons won op de Olympische Spelen in Tokio.

NK Judo zilver Karen Stevenson - NH Sport / Rob wanst

In de halve- en kwartfinale rekende Stevenson af met Babette Woudenberg en Evelien Berndsen. Vorige week zondag won Stevenson in Zagreb voor de eerste keer in haar carrière een Grand Prix. In het voorjaar behaalde ze in Tiblisi ook al een zilveren medaille bij een Grand Prix.

In de finale op de NK verloor Stevenson van Van Dijke in de extra tijd door een ippon. In de eerste vier minuten van de finale waren beide judoka's aan elkaar gewaagd. "We trainen wekelijks met elkaar en kennen elkaar door en door en het kan daardoor altijd twee kanten op", aldus Stevenson. Half oktober gaan beide judoka's samen naar de Grand Prix van Parijs, een van de belangrijkste judowedstrijden op de kalender. Vanaf begin 2022 start de voorbereiding op kwalificatie voor de Olympische spelen van 2024 in Parijs. Later volgt een reportage van Stevenson op de NK judo.