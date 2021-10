Feestgangers in bedrijfspand Badhoevedorp beroofd door gewapende mannen

Dat gebeurde rond 4.00 uur. Toen de politie bij het pand aankwam, waren de verdachten al gevlogen. Meerdere aanwezigen bleken beroofd van persoonlijke bezittingen.

De politie ging op zoek naar de verdachten, en kon al snel één van hen in Amsterdam in de boeien slaan. Het gaat om een 17-jarige jongen. Bij zijn aanhouding werd een vuurwapen aangetroffen. Hij is voor verhoor meegenomen naar het bureau. De tweede verdachte is niet meer gevonden.

Conflict

Hoewel de gebeurtenissen doen denken aan een overval, spreekt de recherche liever van een beroving. "Omdat het erop lijkt dat er een conflict aan vooraf is gegaan", aldus de woordvoerder. Het onderzoek wordt voortgezet.