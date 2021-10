Liveblog: coronademonstranten lopen route vanaf de Dam

Organisator Michel Reijinga verwacht vanmiddag tussen de 50.000 en 100.000 demonstranten. "We hebben de spreuk spatjes voor watjes eruit gegooid en we verwachten gewoon drukte vandaag", zegt hij doelend op het regenachtige weer.

"We worden systematisch klein gehouden en ik heb daar intern bij AT5 ook nog wel eens over gesproken. We hebben een bureau dat gespecialiseerd is in mensen-tellingen en een notaris die het aantal mensen bekend gaat maken. Dan hebben we een officiële telling."