Coronademonstranten lopen route vanaf de Dam

De politie heeft vanmiddag een groep demonstranten op de Rozengracht enige tijd ingesloten. Het ging om zo'n twintig demonstranten die geheel in het zwart waren gekleed. Ze werden met behulp van een aantal politiebusjes omsingeld. De politie zegt dat het in de veronderstelling was dat het om een tegendemonstratie ging. "Uiteindelijk bleken ze toch bij de demonstratie te horen en is de groep weer gevoegd bij de demonstratie."