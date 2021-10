Zaalvoetbalwedstrijd LEBO afgelast wegens Corona: "Wij waren er klaar voor"

De zaalvoetbalwedstrijd tussen ASV LEBO Amsterdam en Tigers Roermond gaat niet door, omdat er bij diverse Limburgerse spelers coronabesmettingen zijn geconstateerd. De Amsterdamse coach Zaid El Morabiti had uiteraard gewoon willen spelen. "Wij waren er klaar voor."

"Aan het einde van de zaterdagmiddag hebben wij een melding ontvangen van de vereniging Tigers Roermond", vertelt Zaid El Morabiti tegen NH Sport. "De Limburgers konden helaas geen team op de been brengen wegens Corona."

Voorstel

"De wedstrijd is als afgelast en zal maandag worden aangemeld bij de aanklager amateurvoetbal", is het bericht van de KNVB tegen de Amsterdamse zaalvoetbalvereniging. "De voetbalbond neemt de zaak in onderzoek en zal een voorstel doen aan de tuchtcommissie."

Hovocubo

ASV Lebo staat op het moment gedeeld eerste in de competitie en zal zich nu voorbereiden op de uitwedstrijd van vrijdag 8 oktober tegen medetitelkandidaat Hobocubo.