Volendammer jaagt overvallers eigenhandig het huis uit, wel gewond door rake klappen

De Volendammer werd rond half tien vanavond thuis overvallen door enkele mannen. De politie spreekt van zeker twee donkergeklede daders, maar dat kunnen er ook meer geweest zijn.

De mannen stonden plots voor de deur van het huis. Toen de bewoner opendeed, probeerden de mannen naar binnen te stormen. De bewoner - volgens de politie een oudere man - kon zich kranig verweren en kon zoveel weerstand bieden dat de overvallers hun strijd opgaven en vluchtten. Door een paar rake klappen raakte de bewoner wel gewond aan zijn hoofd.

Buurtonderzoek

De politie laat aan NH Nieuws weten nog niet veel te weten over de overval en de gevluchte verdachten. "We doen nu ter plekke een eerste buurtonderzoek en roepen mensen die meer weten of iets gezien hebben ook op zich te melden. Morgenochtend gaat het onderzoek in de buurt weer verder en hopen we meer mensen te spreken", zo laat een woordvoerder weten.