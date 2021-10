Verrassende zege voor handballers Volendam in derby bij Aalsmeer

De Noord-Hollandse handbalderby tussen Aalsmeer en Volendam is een prooi geworden voor de bezoekers uit het vissersdorp. In Sporthal de Bloemhof werd het vanavond 27-28.

Volendam nam in het eerste deel van de tweede helft afstand. Halverwege stond het nog 11-11, maar even later had de ploeg van Mark Ortega een voorsprong van vier punten: 14-18. Het gat werd daarna zelfs even vijf punten.

Aalsmeer kwam vervolgens terug tot één doelpunt. De thuisploeg vroeg tien seconden voor tijd een time-out aan en deed nog een alles-of-nietspoging om de gelijkmaker te forceren, maar de verdediging van Volendam bleef overeind.

Topscorers en man of the match

Tim Bottinga werd met zeven doelpunten de topscorer aan de kant van Volendam. Ook Vaidas Trainavicius was op schot met vijf treffers. Aalsmeer-aanvaller Florent Bourget maakte de meeste goals: tien stuks. De man van de wedstrijd werd echter Dennis Schellekens, de keeper van Volendam. Met een aantal katachtige reddingen was hij belangrijk voor de bezoekers.

Na vijf wedstrijden in de BENE-League heeft Volendam nu vijf punten. Aalsmeer doet het ondanks de nederlaag iets beter met zes punten.