Amsterdam NL V Informatiekraam voor vaccinaties in Nieuw-West: "Iedere keer zo'n 100 extra vaccinaties"

Sinds drie weken staat er iedere zaterdag een extra kraam bij op de markt van Plein '40-'45 in Amsterdam Nieuw-West: een informatiekraam voor vaccinaties. De GGD, het Amsterdam UMC en het OLVG slaan de handen ineen om met ziekenhuispersoneel mensen te informeren over het vaccineren.

Inmiddels is de vaccinatiegraad in heel de stad gestegen naar zo'n 70 procent, maar de stadsdelen Nieuw-West en Zuidoost blijven achter. Hier ligt het aantal op ongeveer 60 procent. Om die reden is de GGD gestart met informatiekramen in de buurt van priklocaties, waar veel gebruik van wordt gemaakt. "Bijna iedere keer zijn er ongeveer honderd mensen door ons naar de vaccinatielocatie gegaan", zegt GGD-medewerker Ingrid. Zij staat hier inmiddels drie zaterdagen en ziet de interesse groeien.

Verplicht vaccineren Het ziekenhuispersoneel dat vrijwillig komt helpen informeren is heel enthousiast, laat Mark Kramer weten. Hij zit in de Raad van Bestuur van het Amsterdam UMC en is nauw betrokken bij het initiatief. "Mensen die op de Covid-afdelingen hebben gewerkt werken overtuigender", zegt Kramer. Maar daar zijn niet alle marktbezoekers het mee eens. Twee voorbijlopende jongens laten weten dat ze het opdringerig vinden en zich bijna verplicht voelen om zich hierdoor te laten vaccineren. Maar een winkelende vrouw is juist positief: "Ik vind het goed dat ze mensen aanmoedigen zich te laten vaccineren."

Te laat Maar niet alleen dat staat ter discussie. Want of de markt wel de juiste plaats is weten de voorbijgangers niet. "Mensen lopen er gewoon langs en kijken naar de kleding", zegt een man. Zijn vrouw zegt niet naar de markt te komen voor corona-informatie. "Dat zoek ik wel online op." Een andere voorbijganger vindt dat dit moment te laat is om informatie te geven. "Ik had het gevoel dat de coronacrisis al bijna over was, dus ze hadden er beter een jaar geleden kunnen gaan staan." De kraam zal nog twee zaterdagen op de markt blijven staan.