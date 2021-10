Enkhuizen krijgt een eigen kunstroute: "Zal even wennen zijn voor de echte Enkhuuzers”

Enkhuizen krijgt een kunstroute. Over twee weken, op zaterdag 16 en zondag 17 oktober, houdt UITDAGend Enkhuizen een eerste editie. Het evenement had eigenlijk al eerder moeten plaatsvinden, maar werd uitgesteld door de coronamaatregelen. Kunstschilder Barbara Moody kwam erover vertellen op WEEFF Radio.

Isabel Broersen / NH Nieuws

De route loopt langs dertig locaties, verspreidt over heel Enkhuizen. Bezoekers kunnen binnenkijken in de ateliers van verschillende kunstenaars, de organisatie bouwt daar verschillende demonstraties en activiteiten omheen. 'Mooi plaatsje' De kunstmarkt kijkt met enige jaloezie naar ‘kunstdorp Bergen’, vertelt Moody. "Waarom kan dat niet hier? De locatie leent zich ervoor, Enkhuizen is een heel mooi plaatsje." Moody is dan ook 'volop bezig om kunstenaars te motiveren om mee te doen'. Ze ziet dat er steeds meer creatieve zaakjes opduiken in de stad. "Het zal even wennen zijn voor de echte Enkhuuzers."

Beeldende kunst Door de corona-onzekerheden van de afgelopen tijd, slaagt de organisatie er niet in om een volwaardige eerste editie te draaien. “Volgend jaar willen we weer volop beginnen met alles. Het is sowieso een evenement dat nog moet groeien.” De route bestaat nu voornamelijk uit beeldende kunst, vertelt Moody. “Muziek- en theaterverenigingen hebben al die tijd niet geoefend en kunnen daarom niet meedoen.” Desondanks kent de route een divers aanbod, volgens Moody. “Met schilderijen, foto’s, viltobjecten, keramiek, iemand die tassen decoreert en verschillende schilderstechnieken en -stijlen. Iedereen komt wel aan zijn trekken.” Route De route is binnenkort te vinden op uitdagendenkhuizen.nl en er komt een plattegrond te liggen in verschillende winkels in de binnenstad. De route is tussen 13.00 en 17.00 uur, op zowel zaterdag als zondag te bewandelen.