Sint Maarten gaat weer in een stoet door Enkhuizen dit jaar

Op 11 november kunnen kinderen met hun lampion weer meelopen met de Sint Maarten-optocht in Enkhuizen. De organisatie is zeer verheugd. "We hebben een vergunning gekregen", vertelt Gerda Vroom.

De optocht wordt al jaren gehouden in de stad. Sint Maarten loopt op zijn paard voorop en bij het stadhuis wordt een korte voorstelling opgevoerd. Vorig jaar kon het niet door gaan door de coronamaatregelen. Dat is dit jaar anders: "Er is meer mogelijk dan je denkt. En het is buiten en de stoet is in beweging en houdt afstand." Wel zijn er wat veranderingen. "We hebben een nieuw paard, maar ook een nieuwe Sint Maarten", vertelt Gerda. Verder is de organisatie nog druk bezig om alles te regelen zoals verkeersregelaars, feestverlichting en dranghekken. "Als ik verder nergens tegengehouden wordt, dan gaat het goed", aldus een enthousiaste Gerda. Ze hoopt dat er weer veel kinderen mee doen op 11 november. De stoet zal om 17.15 uur vertrekken van het plein bij de Albert Heijn.