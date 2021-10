Niet alle buurtbewoners Raadhuisplein ervaren overlast: "Zie nooit jongeren"

Een tiental jongeren zou de overlast veroorzaken, zo stelt de gemeente Drechterland. Na 'signalen van lokale ondernemers en omwonenden', legde burgemeester Michiel Pijl vrijdagmiddag per direct een samenscholingsverbod op, tussen 19.00 en 06.00 uur. Het verbod blijft tenminste vier weken staan.

Bij een rondvraag langs buurtbewoners en winkeliers, lijken lang niet alle gebruikers van het plein wat van de overlast te merken. Hoewel met name de incidenten die tijdens de afgelopen kermis plaatsvonden niet onopgemerkt bleven, lijken veel omwonenden verder weinig te merken van de overlast.

"Een samenscholingsverbod?", vraagt een lokale ondernemer verbaasd. "Nee, ik zie hier nooit jongeren rondhangen." Een buurtbewoner weet 'uit de krant dat er dingen spelen', maar merkt daar zelf niks van.

Vechtpartij

Tijdens de kermis in Hoogkarspel raakten tientallen jongeren met elkaar op de vuist. Een jongen die aan het plein werkt, raakte onbedoeld betrokken bij die vechtpartij.

"Ik liep rond op de kermis. Iemand pakte me apart en gaf me een paar klappen, nadat hij me in mijn gezicht had gespuugd. Die jongens die hier steeds rondhangen, zijn echt stennis aan het schoppen de laatste tijd." Een dag eerder raakte een 15-jarige jongen gewond bij een steekpartij op diezelfde kermis.

Burgemeester Michiel Pijl veroordeelde het geweld de maandag erna, tegenover NH Nieuws en WEEFF: "Het is laf, schandalig en volstrekt onacceptabel."