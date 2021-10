Koggenland start binnenkort met sloop schoolgebouwen Avenhorn en De Goorn

De oude schoolgebouwen aan Het Veer in Avenhorn en de Dwingel in De Goorn worden veilig gemaakt, zodat er geen overlast en vandalisme kan ontstaan. De gebouwen staan leeg en worden gesloopt. Wat er op de locaties moet komen is nog onzeker, de gemeente Koggenland wil daarover in gesprek met de inwoners.

In de voormalig Jozefschool in De Goorn zit nog een groep vleermuizen verscholen. - Google Maps

In het gebouw van de voormalig Jozefschool in De Goorn zitten vleermuizen verscholen, zo meldt de gemeente. Pas als deze zijn uitgevlogen, kan gestart worden met de sloop van het pand. De verwachting is dat dat in het voorjaar van volgend jaar zal gebeuren. Tot die tijd is het terrein verboden voor onbevoegden. In Avenhorn speelt het probleem met de vleermuizen niet. Daar streeft de gemeente ernaar om de sloopwerkzaamheden al voor 2022 zoveel mogelijk af te ronden. Dit om brandgevaar, overlast en vandalisme te voorkomen. Op 13 oktober organiseert de gemeente een inwonersbijeenkomst, waarbij de plannen die de gemeente met het terrein heeft, worden gepresenteerd.