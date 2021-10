Technisch directeur Max Huiberts wilde Joey Veerman naar AZ halen

"We zijn dit jaar veel spelers in één keer kwijtgeraakt", zegt Huiberts in gesprek met Leo Driessen. "Eigenlijk hadden we vorig seizoen al verwacht dat een aantal zou vertrekken. De eerste belangstelling kwam voor Boadu en Stengs. Dat was wel deels verrassend. Als je kijkt naar de prestaties van vorig seizoen zouden Koopmeiners, Wijndal en Bizot bovenaan staan. Boadu en Stengs hadden na een goed eerste jaar toch een minder tweede seizoen gehad."

Myron Boadu, Calvin Stengs, Teun Koopmeiners, Marco Bizot en Jonas Svensson vertrokken bij AZ. Driessen vraagt of dat ook met de kwaliteit van de zaakwaarnemer te maken had. "Een speler verkoopt zichzelf uiteindelijk", reageert Huiberts. "Een goede zaakwaarnemer helpt in de onderhandelingen, maar een zaakwaarnemer zorgt er niet voor dat clubs een speler kopen. Dat doen spelers voornamelijk zelf door goed te presteren."

Nieuwe spelers

Nu moet AZ het doen met onder andere Vangelis Pavlidis, Sam Beukema, Aslak Witry en Peter Vindahl. "Als je vijf nieuwe basisspelers moet inpassen, dan heeft dat altijd wel even tijd nodig. Feit is ook dat spelers die na drie of vier seizoenen vertrekken op hun top zijn. Spelers die je haalt zullen naar dat niveau toe moeten groeien om weer een transfer te maken."

Huiberts geeft aan de top twee in de eredivisie - AZ staat momenteel twaalfde - moeilijk wordt dit seizoen. "Het is misschien zo dat het dit jaar wat lastiger wordt om die posities aan te vallen. Dat komt ook doordat de concurrenten niet stilzitten. Misschien hebben wij een aanloopje nodig om die stap weer te maken. Daar hebben we in ieder geval alle vertrouwen in."