NK Offroad strijkt neer in IJmuiden: 'Spektakel in de zandbak'

Coureurs die met een hoop kabaal driften langs de vloedlijn. Dit weekend wordt voor de zesde keer een strandrace voor het NK Offroad gehouden in IJmuiden. "Dit staat bij ons met een cirkeltje in de agenda."

Coureur Mark Klinkhamer uit het Noord-Hollandse De Kwakel stapt met een grote grijns uit zijn 'moddervreter' op vier wielen. "De magie hiervan? Dat je met zo'n 160 á 170 kilometer per uur de bocht ingaat. Dat kan nergens, maar hier wel. Geweldig dat het opnieuw gelukt is om hier met elkaar te mogen rijden. Chapeau!"

Ook het hart van de bezoekers langs de baan gaat sneller kloppen van het spektakel in de badplaats. Henk-Jan komt er uit Hardenberg zelfs speciaal voor naar IJmuiden. Hij volgt het festijn alle drie de dagen en overnacht in zijn camper achter de duinen. "Dat geluid van die motoren, heerlijk. Dat is gewoon geweldig."

Hoe dan?

Toch lijkt niet iedereen even gelukkig met de racewagens op het strand. "Ik woon in IJmuiden, werd wakker, en dacht: wat is dit? Met verbazing zie ik dat er allemaal racewagens over het strand rijden. In Zandvoort leidde dat tot veel gedoe, maar kennelijk kan het hier gewoon."