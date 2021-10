Hilversum wil verduurzaming makkelijker maken met nieuwe leenmogelijkheden

Deze nieuwe regeling genaamd ‘Duurzaam wonen lening Hilversum’ is de opvolger van het gemeentelijke Duurzaamheidsfonds en moet het makkelijker maken duurzaamheidsmaatregelen te nemen. "Het is in feite voor alle maatregelen bedoeld, van zonnepanelen tot warmtepompen", zegt wethouder Heller. "De bedoeling is dat mensen zo goedkoop mogelijk aan geld komen om deze maatregelen te treffen, die zich in de meeste gevallen gewoon terugverdienen."

Drie leningsvormen

Naast het normale consumptieve krediet kunnen Hilversummers dan ook een hypotheek nemen of via een verzilveringslening de overwaarde van hun woning gebruiken om te verduurzamen. "Soms voldoen mensen niet aan de voorwaarden van een consumptief krediet. Ondere mensen komen bijvoorbeeld niet meer in aanmerking." Maar met deze nieuwe leenvormen is het de bedoeling dat meer mensen met een lening hun huis kunnen verduurzamen.

Daarbij komt dat je tijdens de looptijd van de lening de rente, 1,6 procent per jaar, het totaalbedrag pas na de verkoop van je huis hoeft te betalen. De gemeente is daarmee wel risicodrager, maar Heller benadrukt dat er kredietchecks en BKR-registraties plaats zullen vinden.

Van het gas

De uiteindelijke bedoeling is dat er ook van het gas af wordt gestapt. "Isolatie is de opmaat naar het feit dat we allemaal van het gas af moeten", zegt Heller. "Wij hebben de Transitievisie Warmte opgesteld. Daaruit blijkt dat er in Hilversum geen voor de hand liggend warmtenet beschikbaar is." Daarom is de boodschap aan de inwoners dat ze daar niet op wachten, maar alvast zelf aan de slag moeten gaan. "En daar willen wij natuurlijk graag bij helpen."

Deze maand wordt het plan aan de gemeenteraad voorgelegd, waarna de nieuwe leenmogelijkheden beschikbaar worden.

Luister het hele interview terug via deze link.