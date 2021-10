Purmerender Jan van Wonderen (88) gaat al 72 jaar naar wedstrijden van FC Volendam

Er is niemand die al lang zo lang een seizoenkaart heeft van FC Volendam: de 88-jarige Jan van Wonderen uit Purmerend volgt al sinds zijn vijftiende zijn club op de voet. Meer dan zeventig jaar dus, rekent Jan uit. Vroeger met de fiets vanuit de Beemster en tegenwoordig met de auto. "Ik heb net een nieuwe gekocht", zegt Jan, "mensen zeggen me waarom doe je dat nog op de 88ste?"

Het is een belangrijke wedstrijd, want FC Volendam maakt kans op het kampioenschap van de eerste periode. En dit geeft weer recht op het spelen voor een plek in de felbegeerde eredivisie aan het eind van het seizoen. Kortom: spanning op de tribune.

Jan is eregast bij de wedstrijd van FC Volendam tegen Almere City. Hij en zijn vrouw Wil worden met alle egards ontvangen en als vips behandeld. Maar het belangrijkste is dat Jan de wedstrijd mag 'aanfluiten'. Om de terugkeer van de supporters in de stadions te vieren mogen supporters het beginsignaal geven. Als Jan drie keer fluit gaan de mannen van start. Jan heeft voor de wedstrijd tegen de Almeerders een 2-1 overwinning voorspeld, met een doelpunt in de vijftiende minuut.

"Als ik in Volendam had gewoond, was ik zeker vrijwilliger geworden. Ik heb enorm veel respect voor die mensen"

Thuis in Purmerend vertelt Jan over zijn passie voor FC Volendam. Zelf had hij graag gevoetbald, maar een ernstige knieblessure bij zijn oudere broer maakte daar vroegtijdig een einde aan. "Mijn vader zei toen dat gebeurde: 'En nu is het klaar met het voetbal'. We moesten thuis namelijk altijd helpen in bloemenkwekerij van mijn vader."

Wim Jonk

Niet zelf spelen, maar wel kijken dus. "Als jochies stonden we achter het doel. Van een echt stadion was geen sprake", vertelt Jan die moeiteloos allerlei voetballers oplepelt die ooit in en voor Volendam gespeeld hebben. Hij herinnert zich ook prachtige doelpunten van Not Koning, Dick Tol en Jaap Jut. Zelfs eentje van de huidige trainer Wim Jonk. "Die zit nog scherp in mijn geheugen. Het was tegen Wageningen."

Jan geniet zichtbaar van alle aandacht. Door bekenden en onbekenden wordt hij gefeliciteerd voor zijn trouwe dienst aan de club. "Als ik in Volendam had gewoond, was ik zeker vrijwilliger geworden. Ik heb enorm veel respect voor al die mensen die gratis en voor niks voor de club werken."

Heen-en-weer

Toch heeft Jan nog wel een wens. "Ik zou zo graag nog een keer de promotie meemaken naar de eredivisie. En dan er ook niet meer uit." Want de 'heen-en-weer' op de Dijk in Volendam staat symbool voor promotie en degradatie.

Tegen Almere City wordt het 3-2. Helaas is het niet genoeg voor de eerste periode. Er komen dit jaar zeker nog drie kansen voor promotie. Dus wie weet.