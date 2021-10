Vuilniszakken met drugsafval gedumpt in Haarlemmermeerse bos

De politie Haarlemmermeer trof vanmorgen 20 vuilniszakken in het Haarlemmermeerse bos aan. Na inspectie bleek het te gaan om hennepafval. De gemeente gaat ervoor zorgen dat het opgeruimd wordt.

Wie verantwoordelijk is voor de drugsafval weet de politie niet. Veel is nog onduidelijk en daarom is de politie op zoek naar mensen die iets gezien hebben.