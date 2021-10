Cavia-opvang na stranden relatie niet gevonden: "Ik voel me een loser"

Met grote spoed was de Hoornse Priya Kishna op zoek naar een opvangplek voor haar 58 cavia’s, 14 konijnen, 5 honden en 4 fretten. Na het stranden van haar relatie moest ze op zoek naar een nieuw onderkomen voor de dieren. Dat is niet gelukt, liet ze deze week weten in een bericht op Facebook.

De Hoornse gaat de 81 dieren nu overbrengen naar andere opvanglocaties. "Allemaal individuen, die deze dieren net als ik vroeger, aan huis opvangen." Zelf trekt ze tijdelijk in op een kamer bij familie. Priya kreeg veel aanbod, uit binnen- en buitenland, met mogelijke opvanglocaties voor de dieren. Geen bleek echter te realiseren. "Het was vooral aanbod uit verre uithoeken in het land. Ik heb geen auto en de dieren met de trein verhuizen is niet te doen." Priya Kishna heeft haar zoektocht naar een opvangplek voor haar 81 dieren gestaakt. Eerder maakten we daar deze reportage over. Tekst gaat verder onder video.

Haakte af Een optie die wel wenselijk en haalbaar leek, ging uiteindelijk niet door. "We hadden iets gevonden, maar deze vrouw zij op het laatste moment af." Ook het verhuizen naar een opvanglocatie in Duitsland, dat zich aandiende, bleek niet haalbaar. Ondertussen hield de Hoornse zich bezig met het openen van een webshop in cadeau-artikelen. Ze verwelkomde veel klanten aan huis, maar na een nare ervaring met een klant; "Iemand probeerde bij me in te breken", besloot ze haar verkoopwerkzaamheden te verplaatsen naar een winkelpand aan de Grote Noord. Met een lening kon ze die locatie financieren. Eind oktober moet de winkel open. Nieuw inzamelingsdoel Om de opvang van haar 81 dieren mogelijk te maken, startte Priya een inzamelingsactie waarmee ze al ruim 1.200 euro inzamelde. Nu het einddoel - een opvang vinden voor haar dieren - niet is gelukt, stelt ze haar financiële bestemming wat bij. Ze hoopt een kinderboerderij te openen. "Een meerjarenplan", zo noemt ze het zelf. Ze wil het plan op termijn financieren uit haar nog lopende inzamelingsactie en uit verdiensten uit haar te openen cadeauwinkel. Ze heeft haar nieuwe inzamelingsdoel nog niet bijgesteld op haar doneerpagina. En ook de 46 donateurs die samen al 1.204 euro inzamelde, zijn nog niet ingelicht, vertelt ze. "Daar ben ik nog niet aan toegekomen."

