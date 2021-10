Verbonden generaties centraal tijdens Black Achievement Month

De Black Achievement Month, waarin talenten met Afrikaanse roots centraal staan, is weer van start gegaan. Vrijdagavond werd de maand afgetrapt met een muzikaal theaterstuk. "Het is belangrijk om te laten zien dat er een heleboel zwarte professionals zijn die een goede plek hebben weten te veroveren in de maatschappij."

De opening bestond uit het theaterstuk Tussen de wereld en mij, geïnspireerd door het boek Between the world and me van de Amerikaanse schrijver Ta-Nehisi Coates. De uitvoering past bij het thema van deze maand: verbonden generaties. Het boek is namelijk één lange brief van de auteur, waarin hij aan zijn tienerzoon vertelt hoe het is om op te groeien als zwarte jongen in Amerika. Leerdam bewerkte het boek van de Amerikaanse naar de Nederlandse samenleving en zette het in elkaar met losse optredens met muziek, zang, dans en film.

"Deze maand is eigenlijk om de talenten te vieren", vertelt John Leerdam, artistiek leider van de openingsvoorstelling. "Zodat mensen zien dat het talent dat hier aanwezig is ook kan worden geprogrammeerd door het jaar heen."

"Ik hoop dat we verbinding maken met alle etnische groepen die Amsterdam rijk is"

Vader en zoon

Tussen de optredens zat ook rapper Glen Faria met zijn 16-jarige zoon Jaïr. De twee Amsterdammers zongen hun single Terug Naar Nu. Jaïr vertelt dat hij eigenlijk nooit discriminatie in Amsterdam heeft meegemaakt. Glen: "Maar Jaïr heeft ook een uiteenlopende vriendengroep. Ik kan me best voorstellen dat er kinderen zijn die nog zeker last hebben van discriminatie. Sommige kinderen kunnen misschien zichzelf niet zijn of hebben het gevoel dat ze niet gehoord worden. Voor die kids is het belangrijk om te laten zien dat er een heleboel zwarte professionals zijn die een goede plek hebben weten te veroveren in de maatschappij. Laat dát je voorbeeld zijn."

Evenementen

De hele maand zullen er evenementen zoals tentoonstellingen, debatten en films in de stad zijn. "Ik hoop dat Amsterdammers massaal naar de evenementen komen. Dat er een discussie en verdieping plaatsvindt en dat we daardoor verbinding maken met alle etnische groepen die Amsterdam rijk is", aldus Leerdam. Het complete programma vind je hier.