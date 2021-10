70 jaar televisie: niet Hilversum, maar Bussum moest dé mediastad worden

Precies 70 jaar geleden vond de eerste landelijke televisie-uitzending plaats. Studio Irene in Bussum was het decor, een voormalig kerk en handelspand. "Bussum was de bakermat van de Nederlandse televisie, daar is het kind geboren", vertelt Chris Leenders van de Historische Kring Bussum.

Dat de televisie neerstreek in het hart van 't Gooi had volgens Leenders een simpele reden. "Philips wilde een soort showroom om aan eventuele klanten te laten zien wat voor techniek ze hadden. Er was een vestiging in Huizen en in Hilversum, maar als de bobo's uit Eindhoven hier naartoe kwamen werd er vergaderd in Bussum, in de Rozenboom. Toen kwamen ze voorbij dit kerkje."

Dat kerkje stond te huur en de kerktoren kon ideaal fungeren als zend- en ontvangstinstallatie. "Dat was het begin, waar ze nu om zouden moeten lachen. De studio was namelijk erg klein en alles stond echt in de kinderschoenen."

Magie

Als klein jongetje fietste Leenders voorbij de studio waar altijd wel iets te beleven was. "Als je dan op woensdag- of zaterdagmiddag in de buurt was, dan werd je veelal naar binnen gehaald om te klappen als er een kinderprogramma opgenomen werd. Alles draaide in Bussum om de televisie, dat was magisch."