Amsterdamse strijdt voor gezin dat vreest voor Taliban: "Ik had het ook kunnen zijn"

De Afghaanse rijschoolhouder, Seweta Zirak, uit Amsterdam is druk bezig met het redden van een gezin uit Kabul. Eerder spraken wij haar over haar familie in Afghanistan. Voor hen kan ze nu niks doen, maar ze zit zeker niet stil. Ze vraagt daarom aandacht voor een gezin waarvoor ze hopelijk wel wat kan betekenen. Waarom? Omdat ze zelf een van hen had kunnen zijn.

De Afghaanse Seweta kwam op haar zestiende naar Nederland. Ze vluchtte toen voor de 'monsters' die ze liever niet bij naam noemt. Van haar tijd in haar thuisland heeft ze nog steeds trauma's die door de huidige situatie in Afghanistan weer naar boven komen. In juli is ze weer even met haar gezin teruggeweest, waarover ze eerder al aan NH Nieuws haar verhaal deed.

Gezin ontmoet

Ze was daar net voordat de Taliban weer aan de macht kwam. Tijdens dit bezoek ontmoette Seweta een gezin waarvan de vader in 2012 in de strijd tegen de Taliban was omgekomen. Hij vocht toen samen met de Amerikanen.