FC Volendam-topscorer Mühren: "Ik wil nog meer voorzetten krijgen"

Robert Mühren was in de 3-2 gewonnen wedstrijd tegen Almere City opnieuw belangrijk voor FC Volendam. De spits uit het vissersdorp maakte twee doelpunten en bracht zijn seizoenstotaal nu op zeven treffers. "Ik heb een goede connectie met het hele team", aldus Mühren.

"We zijn zeer tevreden, maar ik vind wel dat we nog beter kunnen"

"Het is zaak dat mijn teamgenoten mij vaker gaan zoeken en vinden. Ik ben natuurlijk nieuw, maar we zijn daar keihard op aan het trainen", zegt Mühren na afloop van de wedstrijd met een glimlach. "Ik ben spits, dus ik vind altijd dat ik de bal vaker kan krijgen. Dat moet dus nog zeker meer worden. Vandaag was een goede wedstrijd. We zijn zeer tevreden, maar ik vind wel dat we nog beter kunnen." Tekst gaat verder onder de video.

Positiespel moet beter

FC Volendam-trainer Wim Jonk kon zich vinden in de woorden van Mühren. Ook Jonk was tevreden met de drie punten, maar ziet nog genoeg ruimte voor verbetering. "We beginnen opnieuw uitstekend. Maar het ritme van ons positiespel veranderde. We moeten zorgen dat we ons ritme vasthouden. Je zag dat Almere City daardoor in de wedstrijd kwam. Tevreden met de overwinning, maar ons positiespel kan echt nog stukken beter", aldus de oefenmeester van de Volendammers.

Vrijdag 15 oktober, na de interlandperiode, is de volgende wedstrijd van FC Volendam. Dan speelt de ploeg van Jonk de Vissersderby op bezoek bij provinciegenoot Telstar.