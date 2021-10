Doorweekte en zeer blije Telstar-coach Jonker geniet van gestolen, maar verdiende driepunter

De hele wedstrijd stond Andries Jonker buiten de dug-out in de stromende regen. Door het late en enige doelpunt was dat het allemaal waard en zag de oefenmeester eindelijk Telstar een keer in de slotfase een wedstrijd winnen. "Wij weten hoe dat voelt."

Matchwinner Smit De speler die in het middelpunt van de aandacht stond was Rein Smit. De aanvaller kwam een half uur voor tijd binnen de lijnen en wipte de bal zeer subtiel in de 92e minuut over de goalie van FC Den Bosch heen. Tekst loopt door onder de video.

Rein Smit over z'n treffer tegen Den Bosch - NH Nieuws

Ranglijst Door deze overwinning op FC Den Bosch pakt Telstar voor de derde keer op rij de volle buit. En dat betekent dat de Witte Leeuwen blijven stijgen op de ranglijst. Een paar weken geleden stonden ze nog laatste en nu twaalfde. Tekst loopt door onder de video.

Andries Jonker over statistieken en over de stand van de ranglijst - NH Nieuws

Vissersderby Nu heeft Telstar een paar rustige dagen voor de boeg. Volgend weekend staat er alleen een oefenduel tegen AFC op het programma vanwege het interlandvoetbal. En over twee weken op vrijdag 15 oktober treden de Velsenaren aan tegen koploper FC Volendam in de Vissersderby. Uiteraard doen we dan op NH Radio uitgebreid verslag van dit duel.

