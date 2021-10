Ernstig ongeluk met vier auto's op N241: weg dicht en gewonden naar ziekenhuis

Op de N241 tussen 't Veld en Verlaat is rond 19.30 uur een ongeluk gebeurd waarbij minstens vier auto's betrokken waren. Vier gewonden zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

De aanleiding van het ongeluk is nog niet duidelijk. Brandweer en politie zijn ter plaatse om hulp te verlenen: in ieder geval één persoon is door de brandweer uit de auto geholpen, meldt de Veiligheidsregio.

De N241 is afgesloten en het verkeer wordt omgeleid. Volgens de politie gaat de afsluiting in ieder geval een paar uur duren.