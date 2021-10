Texelse theatereigenaar Cor nu zelf in spotlights met biografie

Zijn podium was een springplank voor aanstormend talent als Van der Laan & Woe, Jochem Myjer, Jeroen van Merwijk en Niet Uit Het Raam: de Texelse Cor van Heerwaarden runde bijna 30 jaar theater-restaurant Klif 12 in Den Hoorn. Nu is er een biografie over Cor, geschreven door mede-Texelaar Nettie van de Brake.

Die springplank zijn, daar was het Cor om te doen. "Texel is voor de grote namen best ver weg en ik bied graag een podium aan nieuwe, jonge en vernieuwende talenten."

De Texelse Nettie schreef de geschiedenis van Cor op en daarbij hielp het dat de twee al samenwerkten in de culturele wereld. Cor wilde namelijk niet zomaar 'zijn hele hebben en houwen' aan iedereen kwijt. Met veel praten en kopjes koffie drinken is zo het boek 'Mijn droom' tot stand gekomen.

Het is een forse uitgave geworden met veel foto's en verhalen van artiesten die ooit op het podium van Klif 12 stonden. Het was er gezellig, vertellen ze aan Nettie: "Je kon er ook gewoon de keuken inlopen, om iets uit de koelkast te pakken. Je moest dan natuurlijk wel even een briefje neerleggen met wat je had genomen."

Zwarte randjes

'Mijn droom' gaat niet alleen over wat er op het podium van Cors theater gebeurde. "Wil je dat ik een boek schrijf over de cultuurpaus van Texel of over Cor van Heerwaarden, met ook de andere kant van jou?", vroeg Nettie tijdens één van de gesprekken. Cor koos voor het laatste.

Zo kwamen ook de zwarte randjes van Cors leven in het boek terecht. De geschiedenis van misbruik, die 'moeilijk vertelbaar was', aldus Cor. "En ik weet nu ook ineens wie mijn grootouders waren en dat gedeelte van het boek is voor mijn ontzettend belangrijk."

Wat begon als een boek over liefde voor het theater, werd een ontdekkingstocht voor Cor. "Ik ben er heel erg gelukkig mee. Het is klaar. Ik kan het nu afsluiten."

Wil je het hele verhaal van Cor van Heerwaarden en Nettie van de Brake horen? Dat kan in de podcast van Lunchroom, die vind je hier én in onze app.