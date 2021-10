Burgemeester Enkhuizen slaat vat bockbier als start van festival

Burgemeester Eduard van Zuijlen van Enkhuizen heeft het Bockbierfestival geopend. Met het slaan van een speciaal vat bier, gemaakt door de kuiper Ron Annes van het Zuiderzeemuseum, werd het eerste biertje getapt in Brouwerij de Werf, en fotograaf Peter Goedhart van Streekomroep WEEFF was erbij.

Maar alles ging goed, en zo kon op een herfstige middag het eerste bockbiertje getapt worden. Zaterdag komen er zes brouwerijen naar Enkhuizen om hun bieren te laten proeven, overigens niet alleen bockbieren. Zondag is er ook nog een route langs zes kroegen in de stad waar op iedere plek een ander bockbier wordt geserveerd.

"Heel veel plaatsen die bier laten brouwen. Maar hier wordt het oude bier gewoon ter plekke gebrouwen", vertelde de trotse burgemeester, die het toch ook wel spannend vond om het vat te slaan. "Er zit een kurk in. Die moet er doorheen geslagen worden. We gaan het zien." Om er grappend richting eigenaar Arjen Post aan toe te voegen: "Ben je verzekerd?"

