Zandvoorter aangehouden voor opruiing op sociale media: 'met 50 km/u rond Utrecht'

De politie heeft vanavond een 53-jarige man uit Zandvoort aangehouden op verdenking van opruiing. "We verdenken de man ervan dat hij via social media anderen oproept om op snelwegen rond Utrecht 50 km per uur te gaan rijden", schrijft de politie over de zaak.

Afbeelding is ter illustratie. - Adobe Stock

Of de 'opruier' zelf ook mee wilde filerijden is niet duidelijk. De man werd vlak bij Beesd, ver uit de route Zandvoort-Utrecht, aangehouden. De politie stelt de man te hebben aangehouden 'om te voorkomen dat er onveilige situaties op de snelwegen ontstaan'. 'Utrecht sluit Waku Waku, wij sluiten Utrecht'

De kans is groot dat de Zandvoorter zich had aangesloten bij de oproep om langzaam te rijden op de ring vanwege de sluiting van restaurant Waku Waku. "Utrecht sluit Waku Waku. Wij sluiten Utrecht!", zo stond er. Of daar door anderen gehoor aan is gegeven is vooralsnog onbekend.