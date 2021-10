Basisspeler Martínez spreekt vertrouwen uit met contractverlenging bij Ajax

Het contract van Martínez in Amsterdam liep nog bijna twee jaar door. Beide partijen geven door deze verlenging aan dat de Argentijn op zijn plek is bij Ajax. Sinds februari dit jaar is hij een vaste waarde in de ploeg van trainer Erik ten Hag.

Martínez kwam twee jaar geleden over van Defensa y Justicia uit Argentinië. Sinds toen speelde hij 91 officiële duels in het Ajax-shirt, waarin de energieke verdediger vijf keer scoorde.

Aankomende zondag spelen Martínez en Ajax in de competitie thuis tegen FC Utrecht. De aftrap in de Johan Cruijff Arena is om 14.30 uur.