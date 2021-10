Slager Sjaak na 52 jaar met pensioen: "De hele wereld kwam hier"

"De hele wereld kwam hier in deze winkel", blikt hij terug. Hij wijst op een wereldkaart waar internationale klanten een vlaggetje konden planten. "Ik denk dat je dat nergens anders tegenkomt." Tijdens zijn pensioen wil hij meer aandacht besteden aan zijn kleinkinderen. "Die heb ik tekort gedaan. Dat vind ik niet leuk."

Kwaliteit

Zijn vaste klanten gaan hem missen. "Honderd procent", zegt één van hen. "De kwaliteit, maar ook de persoonlijkheden van het personeel en de baas zelf. Dat was uniek. Helaas hebben we die bijna niet mee rin de buurt. het is meer en meer supermarkten. Sjaak had ook niet duizenden producten, maar de producten die hij had waren van sublieme kwaliteit. Dat is de kracht van een slager."