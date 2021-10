Camperduin is het eerste Groene Strand van Nederland: "Een bijzondere eer"

Het strand van Camperduin is het eerste 'Groene Strand' van Noord-Holland. Het strand had al een blauwe vlag voor de schone waterkwaliteit, maar daar wappert nu ook een groene wimpel aan. Wethouder Erik Bekkering gaf deze week de aftrap van een landelijk project dat ervoor moet zorgen dat in totaal 200 kilometer aan strand schoner wordt. Dit moet de biodiversiteit in het gebied ten goede komen.

Het doel van het Groene Strand-project is om de natuur weer haar plek op het strand terug te geven. Hiervoor werken gemeenten, terreinbeheerders, lokale ondernemers en vrijwilligers samen in zogeheten 'strandcommunities'. Ook in Camperduin is een strandcommunity opgericht, waarin organisaties en vrijwilligers zich samen inzetten voor een schoon, natuurlijk strand.

De vrijwilligers houden het strand schoon en er wordt ruimte gemaakt voor een zogenaamd broedstrand, meldt mediapartner Duinstreek Centraal, die bij de onthulling van de groene wimpel was. Dat gebeurt door mensen te vragen om broedplekken te mijden en honden aangelijnd te houden. Dat moet vogels als bontbekplevieren uitnodigen om hier te gaan broeden.

Trots op Camperduin

Wethouder Erik Bekkering is trots op Camperduin als eerste Groene Strand van Noord-Holland: "Om vandaag de eerste groene wimpel voor het Groene Strand te mogen hijsen was een bijzondere eer. Het belangrijkste vind ik echter om mijn waardering uit te spreken voor alle inwoners en ondernemers die hieraan meedoen. Het strand een beetje groener maken doen we samen."



Het Groene Strand is een samenwerking tussen LandschappenNL, IVN Natuureducatie, Stichting ANEMOON, Stichting Duinbehoud en Vogelbescherming Nederland. Het project is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.