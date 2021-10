Halsema te gast in Sterren op het Doek

Volgens de omroep vertelt Halsema in een persoonlijk gesprek met presentator Özcan Akyol dat ze tijdens haar jeugd in Enschede een buitenbeentje was. "Mede hierdoor is Femke Halsema een sterke vrouw geworden."

Ook vertelt ze over de druk die het werk voor haar en haar gezin met zich meebrengt. Drie kunstenaars zullen Halsema portretteren. De uitzending is op zondagavond 30 oktober om 20.35 uur te zien.

Onder meer Johan Derksen en Arjen Lubach zijn in andere afleveringen te zien.