1000 euro beloning voor terugbrengen hond Pandora op Schiphol: baasjes zijn radeloos

De tweejarige Stafford Pandora is al vijf dagen spoorloos verdwenen op Schiphol. De hond ontsnapte afgelopen zondag tijdens een tussenstop uit het KLM Dierenhotel. Pandora was net aangekomen uit Johannesburg en zou later doorvliegen naar Dublin. Haar baasjes zijn radeloos: de vader van de eigenaar is zelfs uit Ierland overgekomen om mee te komen zoeken. De familie looft 1000 euro uit voor wie Pandora vindt en terugbrengt.

Stafford Pandora is vermist bij Schiphol - NH Nieuws / Doron Sajet & privéfoto

"Het is alsof ze kind verloren zijn", vertelt Tony Pereira, vader van een van de baasjes van Pandora. Zijn dochter en partner zijn pas verhuisd van Zuid-Afrika naar Dublin en hebben in goed vertrouwen hun Staffords Thor en Pandora laten vervoeren door KLM. Bij de overstap op Schiphol ging het mis: Pandora nam de benen toen een dierenhotel-medewerker haar uit haar kennel haalde voor een plasje, maar daarbij vergat eerst de deur naar het platform te sluiten. Pandora ontsnapte zondag uit het KLM Dierenhotel en is via het luchthaventerrein in de buurt van de MacDonalds bij knooppunt De Hoek beland. Daar is ze gezien door een omstander. Sindsdien is ze spoorloos verdwenen. Tony Pereira is vandaag op Schiphol geland om zelf te zoeken naar Pandora (artikel gaat verder onder de video).

Stafford Pandora is op Schiphol ontsnapt en al dagen vermist - NH Nieuws / Doron Sajet

Zo'n veertig vrijwilligers van Hulpgroep Vermiste Honden NH/ZH zoeken naar eigen zeggen dag en nacht in de omgeving van Schiphol naar Pandora. Ze krijgen daar de komende drie dagen hulp bij van Tony Pereira. De Zuid-Afrikaan woont net als zijn dochter en schoonzoon in Dublin en denkt dat Pandora pas tevoorschijn durft te komen als ze zijn stem hoort. Excuses van KLM Tony, zijn dochter en schoonzoon begrijpen dat het gaat om een menselijke fout. Ze zijn boos op KLM, maar vooral bezorgd, radeloos en er kapot van. KLM heeft de fout toegegeven en excuses aangeboden. De maatschappij heeft het dierenhotel, de dierenambulance en de politie ingeschakeld om mee te helpen zoeken. Wie het vermoeden heeft Pandora te hebben gezien, wordt door KLM opgeroepen de politie of de dierenambulance te bellen. De familie belooft 1000 euro aan wie Pandora vindt en terugbrengt.

Vermist Pandora Schiphol Vanaf 26 September Pandora is vermist geraakt vanaf het platform bij de Cargo van... Posted by Hulpgroep vermiste Honden NH/ZH on Sunday, September 26, 2021