Oud-burgemeester Emile Roemer voorgedragen als Commissaris van de Koning van Limburg

Terwijl Emile Roemer vanmorgen op het Waagplein de bel luidde om de eerste en enige kaasmarkt van dit jaar feestelijk te openen, werd Alkmaars oud-waarnemend burgemeester in Limburg voorgedragen als Commissaris van de Koning. Hij is door de elf leden van de vertrouwenscommissie voorgedragen: daarmee was zijn voordracht unaniem.

Roemer, die tussen 1 oktober 2020 en 18 juni 2021 actief was als interim-burgemeester van Alkmaar, is in Limburg niet onbekend. Ook in Heerlen trad hij zo'n 2,5 jaar op als waarnemend burgemeester.



Volgens 1Limburg is Roemer, die oorspronkelijk uit het Noord-Brabantse Boxmeer komt, voor de functie gevraagd 'vanwege zijn bestuurservaring en zijn grote netwerk'. Hiermee volgt hij Theo Bovens op.

Bovens stapte in april op naar aanleiding van een debat over de affaire rondom oud-gedeputeerde Herman Vrehen, die zich schuldig maakte aan belangenverstrengeling. Sindsdien is VVD-politicus Johan Remkes waarnemend Commissaris van de Koning van Limburg.