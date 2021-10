WEEFF Spotlight: Grosthuizen heeft een ware uitrust-tuin

In de allernieuwste aflevering van de WEEFF Spotlight, een serie waarin elke week een andere West-Friese plaats in het zonnetje wordt gezet, brengt Gavin een bezoekje aan Grosthuizen! Eén van de vele lintdorpen hier in West-Friesland maar zeker niet eentje die je zomaar voorbij mag fietse. In deze video ontdek je waarom niet.

Er wordt onder andere een bezoekje gebracht aan het oudste agrarische bedrijf van Noord-Holland, waar je ook een heuse melktap vindt. Hier kan je melk tappen wat elke dag vers is gemolken. Landbouwhistoricus Laurens Schuitemaker vertelt meer over de geschiedenis van het bedrijf én laat zien hoe die melktap nou eigenlijk werkt.

Daarnaast ontdek je in de video ook een verborgen pareltje: de uitrust-tuin van Judith! Hier kunnen fietsers bij verschillende verborgen zitjes in de mooie tuin eventjes uitrusten. Aan het einde van deze aflevering spreekt Gavin ook nog met Vanessa, mede-eigenaar van de enige horecagelegenheid in het dorp over het gemeenschapsleven in Grosthuizen.

Favoriete muziek

Gavin is zelf een van de DJ's bij WEEFF Radio en elke zaterdag tussen 17:00 en 19:00 is hij te horen met De Mooij Show. In zijn show draait hij elke week ook een aantal favoriete nummers van de bewoners die in de Spotlight aflevering geïnterviewd zijn. Vanavond is dat muziek van onder andere Aretha Franklin en Sam Smith!

Elke week op zaterdagochtend komt een nieuwe aflevering van de WEEFF Spotlight uit en de lijst van West-Friese dorpen en steden wordt alfabetisch afgegaan. Dit betekent dat we volgende week bij de “H” aanbeland zijn, Hauwert is dan namelijk aan de beurt! Dus abonneer op het Youtube kanaal van WEEFF om niks te missen.

Woon je zelf in een van de plaatsen waar Gavin nog niet is langs geweest, en heb je iets interessants te vertellen over jouw dorp of stad? Stuur ons een mailtje naar [email protected] en wie weet komt de WEEFF Spotlight binnenkort bij jou langs!