Laatste kroeg in voormalige uitgaansstraat sluit de deuren: 'was een veilige haven'

De Blauwe Stoep in de Koningsstraat in Den Helder zal aankomende januari de deuren sluiten. Dat is treurig, want het is hiermee ook de laatste kroeg die de beruchte uitgaansstraat in Den Helder zal verlaten. Er zijn veel verhalen en unieke herinneringen ontstaan vertelt eigenaar Jack Bregman lachend: "Dat ik mijn vriendin hier ben tegengekomen."

"Het is wel een mooi verhaal. Ik ben er terecht gekomen, omdat ik een rekening had die ik niet kon betalen. Toen zei Jack min of meer van: 'nou je kunt ook achter de bar komen werken, dan kan je je rekening afbetalen'. Dus dat heb ik gedaan en eigenlijk ben ik op die manier blijven hangen en tien jaar met heel veel plezier gewerkt", aldus Mark de Vries.

De plek die in januari zal verdwijnen neemt veel mooie herinneringen met zich mee. Voor zowel werknemers, gasten als voor Bregman zelf. Zo vertelt collega Mark de Vries over zijn ontmoeting, hij stond hierbij letterlijk op de stoep.

Jack Bregman, eigenaar van De Blauwe Stoep begon ooit achter de bar, maar nam later zelf het heft in handen. "Na dik veertig jaar hier te hebben gezeten, waarvan 6,5 jaar personeel, 3,5 jaar mede-eigenaar en de rest eigenaar, ben ik 67 en komt er toch een kleur aan dat we er een keer mee gaan stoppen", vertelt hij.

"Zeker in de eerste jaren, dat zal wel een jaar of 15 teruggaan, was het een zware straat"

Daarnaast bood de kroeg voor velen een veilig en warm thuis. "De blauwe stoep was een soort van veilige haven, dus als er rottigheid op straat was, dan rende ze bij ons de kroeg binnen en gooide wij de deur dicht en wachten we tot het over waaide", vertelt De Vries.

'Zware straat'

In de tijd dat de uitgaansstraat nog booming was, stond de straat er niet altijd zo liefelijk bij als nu. Het was een straat, waar zich ook veel 'rottigheid' afspeelde. "Zeker de eerste jaren, dat zal wel een jaar of 15 teruggaan, was het een zware straat. Er gebeurde wel behoorlijk veel", vertelt Bregman.

Langzamerhand verlieten meer kroegbazen de straat en zochten hun geluk elders. Tijdens de pandemie verruilden twee van de drie overgebleven kroegen, De Bliksem en De Engel, de Koningsstraat voor de Zuidstraat. De laatste kroeg die overeind bleef staan: De Blauwe Stoep. Volgens Bregman was het een rare situatie, van een volle straat naar enige kroeg. "Dat was heel vreemd, toen ik weer open mocht na corona was ik nog de enige. Dat gaf wel een naar gevoel. Heel apart", benadrukt hij.

Op dit moment zijn de werkzaamheden aan de Koningstraat al bezig. Er ligt een plan van de Woningstichting op tafel om van de oude uitgaansstraat een straat met woningen te maken.

Bekijk hieronder de video die onze mediapartner Regio Noordkop maakte over het verdwijnen van de kroeg De Blauwe Stoep.