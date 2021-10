Devyne Rensch valt af voor Oranje; geen AZ'ers opgeroepen

Alleen Ajax-verdediger Devyne Rensch en geboren Amsterdammer Steven Bergwijn zijn afgevallen uit de voorselectie. Dat betekent dat Ajax vijf spelers levert aan Oranje: Daley Blind, Jurriën Timber, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen en Steven Berghuis. AZ-aanvoerder Owen Wijndal is er niet bij, waardoor er geen spelers van de Alkmaarders zijn geselecteerd.

Lang en Flekken

"Noa Lang doet het goed bij Club Brugge", zegt Van Gaal. "Ik heb natuurlijk al eerder aangegeven dat we niet dik in onze buitenspelers zitten. We zijn dus op zoek naar mogelijkheden op die posities. Dan geef ik de kans graag aan een jonge speler." De bondscoach geeft ook aan Flekken van SC Freiburg graag aan het werk te willen zien, omdat hij het goed doet in de Bundesliga.

Tegenstanders

Het Nederlands elftal speelt op vrijdag 8 oktober een uitduel met Letland. Drie dagen later is Gibraltar de tegenstander in de Rotterdamse Kuip. Na zes duels is Oranje koploper in de poule samen met Noorwegen. Turkije volgt op twee punten. De nummer één plaatst zich direct voor het WK in Qatar van volgend jaar.