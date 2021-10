Amsterdam koploper in cijfers ernstige eenzaamheid

Bijna de helft van de Nederlanders voelt zich wel wat eenzaam. Opvallend is dat het zich niet alleen afspeelt onder 65-plussers, maar ook onder steeds meer jongeren.

Directeur Bert van de Velden van GGD Kennemerland liet eerder aan NH Nieuws weten dat de eenzaamheid volgens hem niet alleen kan liggen aan de lockdowns tijdens de coronacrisis. De stijging is volgens Van de Velden al eerder ingezet.

Uit de meest recente Gezondheidsmonitor - waarbij een enquête-onderzoek onder meer dan een half miljoen Nederlanders werd uitgevoerd - blijkt dat één op de negen volwassen Nederlanders zich zeer eenzaam voelt.

Eenzaam in groten getale

Landelijk gezien voelt bijna de helft van de Nederlanders zich wel wat eenzaam. Bij elf procent van de volwassenen zijn deze gevoelens zo sterk, dat ze worden bestempeld als (zeer) ernstig eenzaam.

Amsterdam is de regio in Noord-Holland waar mensen zich het meest eenzaam voelen: wel 14,6 procent van de inwoners voelt zich (zeer) ernstig eenzaam, gevolgd door Zandvoort met 12,6 procent en op drie Enkhuizen (13,5).

In Den Helder voelde bijna de helft (49,2 procent) van de inwoners zich vorig jaar in meer of mindere mate eenzaam. 11,5 procent van de inwoners voelde zich hier (zeer) ernstig eenzaam.

Regio's waarin de eenzaamheid minder aan de orde is zijn onder andere: Bloemendaal (6,4), Edam-Volendam (6,0), Heiloo (5,9) en Waterland (5,4).

Bekijk op de kaart hieronder hoe eenzaam mensen in verschillende regio's in Noord-Holland zijn: