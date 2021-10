De verdwenen stad: gemeente Amsterdam wilde Sloterdijk van de kaart vegen

In het programma De verdwenen stad gaan we iedere keer naar een andere plek in Amsterdam om te kijken hoe die in de loop der tijd is veranderd. Deze keer zijn we in Sloterdijk. Dit dorp, dat sinds 1921 bij Amsterdam hoort, was bijna helemaal van de kaart verdwenen. In de jaren zestig zou het plaats moeten maken voor de A10 en voor grootschalige bouwprojecten. Maar de begraafplaats van de Petruskerk zorgde ervoor dat in ieder geval een klein deel van het dorp behouden bleef.

Gertjan van den Boogaard is ondernemer in het dorp. Dat waren zijn voorouders ook, want zijn familiebedrijf bestaat al sinds 1831. Sinds mensenheugenis wonen 'De Boogaardjes' in Sloterdijk. Ooit begonnen ze als veeboeren, maar later gingen de koeien de deur uit en bouwden ze boerderijen in de IJ-polder. "Van al die boerderijen is bijna niets meer over", zegt Van den Boogaard. "Het is allemaal industriegebied geworden. Alleen in het recreatiegebied Spaarnwoude staan er nog een paar."

Begraafplaats

Van wat ooit een trots dorp was, is nog maar bitter weinig over. Gertjan van den Boogaard neemt ons mee over de Spaarndammerdijk. Langs de dijk is nog een enkele strook woonhuizen over, als een herinnering aan hoe het ooit was. Sommige huizen dateren nog van de achttiende eeuw.

Een ervan is het geboortehuis van Gertjan. Zijn familie woont nog steeds in het dorp. Op de begraafplaats van de Petruskerk, even verderop is het familiegraf. En juist die begraafplaats is de reden dat in ieder geval nog een deel van Sloterdijk overeind staat. Johan de Vries, de beheerder van de Petruskerk, weet nog goed welke strijd midden jaren zestig moest worden geleverd tegen de gemeente. Op het stadhuis was besloten dat het hele dorp moest verdwijnen, voor de vooruitgang. Die vooruitgang bestond uit de aanleg van een ringweg om de stad. Oude gebouwen gingen tegen de vlakte en hoogbouw kwam er voor in de plaats. Maar wat moest er nu gebeuren met de graven rond de kerk, de overledenen hadden namelijk ligrecht 'tot het einde der tijden'.

De rechter moest er aan te pas komen om de gemeente tot de orde roepen. Intussen was ook de Petruskerk, die dateert uit de vijftiende eeuw, gerestaureerd en rijksmonument geworden. Ook die werd gespaard en zo bleef in ieder geval een deel van het dorp behouden.