WOZ in West-Friesland met 8,5 procent omhoog, hoger dan landelijk gemiddelde

De WOZ-waarde steeg in West-Friesland gemiddeld met 8,5 procent. Anderhalve procentpunt hoger dan het landelijk gemiddelde. In Hoorn stijgt de WOZ het snelst: 9,4 procent.

Drechterland staat net als vorig jaar bovenaan, daar is de WOZ-waarde van woningen gemiddeld 312 duizend euro. In Enkhuizen ligt de WOZ-waarde met 249 duizend euro het laagst.

Dit jaar stijgt de WOZ in heel West-Friesland harder dan het landelijk gemiddelde. De gemiddelde waarde ligt wel iets lager dan in de rest van Nederland: ruim 280 duizend euro, tegenover 290 duizend euro landelijk.

