Hoogste marineonderscheiding voor oprichters 'Zeemanspot' Van Hall en Filippo

Verzetsman Gijs van Hall en kapitein Abraham Filippo zijn door de Koninklijke Marine postuum onderscheiden met de Prins Hendrik-legpenning. Dat gebeurde vanmiddag op het KIM in Den Helder. De legpenning is de hoogste onderscheiding van de marine voor burgers. Van Hall en Filippo waren nauw betrokken bij het Comité Zeemanspot, waarmee in de Tweede Wereldoorlog families van zeevarenden werden onderhouden.

Gijs van Hall zorgde vooral voor de financiering van de Zeemanspot. Van Hall had nauwe banden met de bankierswereld en samen met zijn broer Walraven van Hall ('Bankier van het Verzet') verzorgde hij de administratie waardoor de Duitse bezetter via frauduleuze 'leningen' uiteindelijk zelf betaalde voor de hulp aan families van zeevarenden.

Van Hall en Filippo waren allebei nauw betrokken bij het Comité Zeemanspot , waarmee duizenden families van zeevarenden tijdens de oorlog geholpen werden met geld en levensmiddelen. Filippo was gezagvoerder op de Holland-Amerika Lijn. Hij stond aan de wieg van de Zeemanspot toen bleek dat de Duitse bezetter de salarissen tegenhield van zeevarenden in de hoop dat zij zouden deserteren, waardoor onder meer de marine zou verzwakken.

Het Comité Zeemanspot is in 1964 ontbonden. Het overgebleven geld is verdeeld over de twee reddingsmaatschappijen van Nederland. Van het geld is onder meer reddingsboot 'Zeemanspot' gebouwd die nu bij het Reddingsmuseum in Den Helder ligt. Wladimir Dobber van het Helderse Historische Reddingsboten Collectief: "Het is merkwaardig dat Van Hall en Filippo zijn nooit echt onderscheiden voor hun inzet. Het is mooi dat zij nu postuum geëerd worden."

De Prins Hendrik Legpenning wordt sinds 1999 uitgereikt aan een persoon of instelling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de Koninklijke Marine. De onderscheiding werd voor het eerst uitgereikt aan Frans Smits, de pleitbezorger van militaire tradities, op 8 september 1999. Ook oud-burgemeester Koen Schuiling van Den Helder is bij zijn afscheid in 2019 onderscheiden met de legpenning.