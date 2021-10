Aan welke veiligheidseisen moest de private geldautomaat aan de Achterstraat voldoen? 

Geldautomaten in een bewoond gebied

Wanneer banken een geldautomaat plaatsen, maken ook zij een risicoanalyse, vertelt een woordvoerder van Geldmaat - de organisatie achter de gele geldautomaten die is opgericht door ABN AMRO, ING en Rabobank. Ook Geldmaat wil niet uitvoerig ingaan op de manier waarop zo'n analyse tot stand komt: "Laten we criminelen vooral niet slimmer maken dan ze al zijn", aldus de woordvoerder.

Een belangrijk verschil in handelen tussen Euronet en Geldmaat is dat Geldmaat er in 2019 door de toename in het aantal plofkraken voor heeft gekozen geen nieuwe geldautomaten te plaatsen in gebouwen met boven- of zijburen. Hierdoor zou er dus geen Geldmaat-automaat in de Achterstraat kunnen komen, terwijl dit bij Euronet geen probleem bleek. NH Nieuws heeft aan Euronet voorgelegd in hoeverre het bedrijf een soortgelijke maatregel overweegt om plofkraakschade tegen te gaan. Hierop is nog geen reactie ontvangen.

Vragen vanuit de gemeente

Momenteel is het bij het verstrekken van een vergunning voor een particuliere geldautomaat nog niet nodig is om vanuit de gemeente een risicoanalyse uit te voeren. Na de plofkraak in de Achterstraat wil burgemeester Anja Schouten onderzoeken of dit in de toekomst misschien anders moet.

"Wij vragen onszelf af hoe het bij dit soort automaten juridisch geregeld is en wat er in de toekomst van ons wordt gevraagd", vertelde Schouten aan NH Nieuws. Volgens de burgemeester vergen antwoorden op deze vragen echter 'echt nog wat meer onderzoek'.