Tata Steel Nederland nu zelfstandig: 'Toekomst grotendeels in eigen hand'

Het besluit om zich langzamerhand los te wringen van andere bedrijven, het zogenaamde 'ontvlechtingsproces', is niet nieuw. Het Zweeds-Finse staalbedrijf SSAB interesse toonde vorig jaar november interesse in de koop van Tata Steel, maar liet de koop niet doorgaan omdat het bedrijf de Britse tak niet wilde overnemen. Dit leidde ertoe dat het Indiase moederbedrijf van Tata Steel besloot de Nederlandse en Engelse afdelingen, samen Tata Steel Europe, te splitsen.

"Het besluit tot separatie is een historische stap. Na meer dan 21-jarig samenzijn onder de paraplu van Corus en Tata Steel Europe zullen we als een zelfstandig Tata Steel Nederland verder gaan, en onze Britse collega's als zelfstandig Tata Steel UK ", aldus de Centrale Ondernemingsraad Tata Steel Nederland. "De Centrale Ondernemingsraad is ervan overtuigd dat er op deze wijze voor beide bedrijven een betere en passender toekomst zal zijn."

De Centrale Ondernemingsraad Tata Steel Nederland laat vandaag in een brief weten dat 'er met een eigen, zelfstandige TSN-structuur één en ander in de toekomst slagvaardiger en met meer focus kan worden opgepakt en worden uitgevoerd.'

"De directie en de werknemers in IJmuiden krijgen de toekomst voor Tata Steel Nederland weer grotendeels zelf in de hand"

"Onder aan de streep moeten we genoeg verdienen om blijvend te investeren in onze duurzame toekomst", lieten directieleden Hans van den Berg en Co van Dort in een bericht aan het personeel van Tata Steel Nederland weten. Het bedrijf wilde na splitsing het bedrijf optimaliseren 'om zich zo goed mogelijk in te richten voor een duurzame toekomst'.

Toekomstgericht

Ook de vakbond Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) is blij met de zelfstandige positie die Tata Steel Nederland nu bezit. "Daarmee krijgen de directie en de werknemers in IJmuiden de toekomst voor Tata Steel Nederland weer grotendeels zelf in de hand", laat bestuurder FNV Tata Steel Cihan Lacin weten.

Door de zelfstandige positie, in combinatie met het twee weken geleden omarmde verduurzamingsplan 'Groen Staal' voor het bedrijf, zijn gestelde eisen tijdens de 24 dagen lange staking afgelopen jaar nu gerealiseerd. "Wij realiseren ons dat er nog veel uitdagingen voor het bedrijf en haar werknemers liggen, maar de kans dat deze succesvol kunnen worden overwonnen met deze opsplitsing en die verduurzamingsplannen fors is toegenomen", vertelt Lacin.

Naast de duurzame insteek die Tata Steel nu wil hanteren, zal er voor de klanten van het bedrijf niets veranderen, dat laat woordvoerder Robert Moens van Tata Steel weten.