Warm hart voor kasseien: wielervrienden omarmen Oudorper hobbelweg

De Munnikenweg in Oudorp is een juweel van een weg die wat wielerfanaten betreft absoluut behouden moet worden voor de wielersport. De strook met kasseien werd in de dertiende eeuw aangelegd door Floris V en is inmiddels een monument. Met de oprichting van de 'Kasseivrienden' willen liefhebbers de kasseienroutes actief gaan onderhouden.