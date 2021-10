Haarlemse politici vrezen voor voormalig cultuurcentrum: 'Alleen voor de happy few'

Hoewel de Haarlemse raad overwegend blij is dat het voormalige cultuurcentrum De Egelantier eindelijk verkocht is, zetten veel politici grote vraagtekens bij de culturele invulling van het plan. Ze zijn bang dat de 1.500 vierkante meter die hiervoor is gereserveerd, commercieel wordt uitgebuit. Hier hebben 60 culturele instellingen uit de stad voor gewaarschuwd.

Theatermaker Liesbeth Rood en Louis Pirenne namens een groep cultureel meelevende Haarlemmers probeerden dat nog eenmaal duidelijk te maken aan de Haarlemse gemeenteraad en wethouder Jur Botter. Ze zijn bang dat juist de Haarlemse 'cultuur met een kleine c' geen gebruik kunnen maken van de ruimte in de Egelantier omdat het te duur voor hen wordt.

De Egelantier wordt omgebouwd tot hotel met atelierwoningen voor kunstenaars en ruimte waar culturele instellingen gebruik van kunnen maken . En ondanks blijdschap bij meerderheid van de Haarlemse raad over deze plannen, zijn er zorgen over die culturele invulling.

Maar volgens Botter is er nooit beloofd om de ruimte exclusief voor de Haarlemse kunstenaars te reserveren. Hij heeft vertrouwen in projectontwikkelaar Lingotto die met de Amsterdam Village Company een soortgelijk project in Amsterdam heeft ontwikkeld. Er komt volgens hem een volwaardig cultureel programma, verweven met ander commercieel gebruik. En daar is volgens Botter niks mis mee.

Eigen cultuur

Opvallend is dat juist coalitiepartner GroenLinks wel overtuigd is van de belofte dat de 1.500 vierkante meter voor 'eigen' Haarlemse instellingen bestemd zou worden. Raadslid Peter van den Doel wil meer grip op de stichting die de projectontwikkelaar heeft ingesteld om het te regelen. "Het is nu een verwaterd initiatief, met wat bruiloften en partijen in de zaal en tussendoor nog iets cultureels."

De oppositie van de Haarlemse gemeenteraad kan dus wellicht op steun rekenen van deze grootste politieke partij, als bij de komende raadsvergadering hierover een motie wordt ingediend.